ضمن الموجة 16.. سمالوط تسترد 321 فدانا من أملاك الدولة

أعلنت الوحده المحليه لمركز ومدينة سمالوط، اليوم، استرداد 321 فدانًا من أملاك الدولة، خلال تنفيذ الموجة 16 من حملات "حق الشعب".

كان محمد سيد رئيس مركز سمالوط، قد وجه بتنفيذ حملات استرداد أراضى أملاك الدولة، وجري تنفيذ أعمال إزالة واسترداد 11 حالة بقرية العزيمة علي مساحة321 فدانًا، برئاسة المهندس أحمد جمال نائب رئيس المركز، وعلي خلف رئيس قرية العزيمة وبتأمين من قوات مركز شرطة سمالوط غرب.

كما تم إزالة 3 حالات تعد علي الطرق بقرية طحا الأعمدة، وحالتين بناء مخالف بقرية قلوصنا، و3 حالات على أراض زراعيه بقرية إسطال بمساحة 385 مترًا.