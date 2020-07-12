رئيس جامعة المنيا يتفقد الإجراءات الاحترازية بامتحانات "الهندسة"

أجرى الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، زيارة تفقدية مفاجئة لكلية الهندسة؛ للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب في الامتحانات على بوابتها الرئيسية خارج الحرم الجامعي، طبقاً لما أقره مجلس الجامعة من إجراءات احترازية.

كان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

شدد رئيس الجامعة على الطلاب بأهمية الالتزام بالإجراءات التي أقرتها الجامعة ووزارة الصحة للحفاظ على أنفسهم وعلى ذويهم، والتزامهم بارتداء الكمامات منذ خروجهم من منازلهم.

كما جرى إعداد مظلة خارج كلية الهندسة للحفاظ على الطلاب ووقايتهم من حرارة الشمس، مع مراعات التباعد بين الطلاب لحين مرورهم ببوابات التعقيم وقياس درجة حرارتهم.