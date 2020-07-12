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محمود مسلم

غرفة الطوارئ في الخرطوم تطالب بالالتزام الصارم بإجراءات مواجهة كورونا

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أ ش أ
08:22 م | الأحد 12 يوليو 2020
كورونا في السودان

كورونا في السودان

طالبت الغرفة المركزية المشتركة للطوارئ في ولاية الخرطوم بالسودان، بتشديد حظر التجول بعد الساعة السادسة مساء وحتى الخامسة صباحا، وتفعيل آليات المتابعة والضبط والالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الجماهيرية وإلزام المطاعم بالضوابط المقررة.

كما طالبت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بمراقبة الأسواق المزدحمة واتخاذ الإجراءات الرقابية، محذرة من التراخي في تطبيق الضوابط حتى لا تضطر السلطات للعودة إلى الإغلاق الكامل، خاصة أن جائحة كورونا لم تنحسر بعد حسب نتائج الفحص.

وشددت على ضرورة التزام المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بنسبة الحضور ما بين 30% إلى 50% مع تعقيم وتطهير مواقع العمل وإلزام العاملين والزوار بالكمامات.