الإسكان: 13 محافظة خالية من المناطق غير الآمنة حتى الآن

استعرض عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق أهم إنجازات الوزارة في ملف تطوير العشوائيات في مصر، موضحا بالأرقام أهم تلك المشروعات والتي بدأت تجني ثمارها بإعلان 13 محافظة آمنة في مصر وبحلول نهاية العام ستصبح جمهورية مصر العربية آمنة تماما من العشوائيات الخطرة التى تهدد حياة المواطنين.

وقال الدكتور عاصم الجزار، يبلغ إجمالي عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 357 منطقة، بها 242905 وحدات، وتم منذ شهر يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، تطوير 296 منطقة بها 175897 وحدة (222 منطقة تم تنفيذها بها 143261 وحدة – 74 منطقة تم الانتهاء من إجراءاتها بها 32636)، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير لـ54 منطقة بها 65487 وحدة، وجارٍ التنسيق لبدء أعمال تطوير 7 مناطق بها 1521 وحدة، موضحاً أن إجمالى تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة 61 مليار جنيه (إجمالى سعر الأراضى 23 مليار جنيه - إجمالى تكلفة المشروعات 38 مليار جنيه).

وتناول وزير الإسكان، نسبة المناطق غير الآمنة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ونسبة ما تم تنفيذه من إجمالى خطة المحافظة، ففى محافظة القاهرة، تبلغ النسبة 29 %، وتم تنفيذ 46 %، وفى محافظة الإسماعيلية، تبلغ النسبة 18 %، وتم تنفيذ 72 %، وفى محافظة الإسكندرية، تبلغ النسبة 15 %، وتم تنفيذ 55 %، وفى محافظة الشرقية، تبلغ النسبة 0.2 %، وتم تنفيذ 55 %، وفى محافظة أسيوط، تبلغ النسبة 0.1 %، وتم تنفيذ 86 %، وفى محافظة مطروح تبلغ النسبة 0.1 %، وتم تنفيذ 72 %، مشيراً إلى أن هناك 13 محافظة خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، وهى (الدقهلية – الغربية – البحيرة – الشرقية – المنوفية – كفر الشيخ – السويس – بورسعيد – سوهاج – قنا – الأقصر – الفيوم – شمال سيناء)، وبنهاية العام الحالى 2020، ستكون جمهورية مصر العربية خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بالكامل.