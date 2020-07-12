خالد صديق عن شباب الأسمرات: عندهم طاقة تجيبلنا ميداليات عالمية

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن جرى إنفاق 26 مليار جنيه على تطوير العشوائيات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 2000 أسرة جرى تسكينها بالفعل في "الأسمرات 3" وتباعا سيتم تسكين الباقي كما سيتم البدء في المرحلة الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي.

وأضاف "صديق" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن حي الأسمرات سيكون من المناطق المنتجة للدولة، لافتا إلى أنه تم توفير فرص عمل في الأسمرات حيث تم افتتاح ورش ومصانع، كما يوجد 1500 مرأة عاملة بالمنطقة.

وأوضح أنه سيتم التوسع الفترة المقبلة لإنشاء مصانع متخصصة في الملابس الجاهزة، كما أقام الصندوق عدة معارض في المنطقة، كما أن منتجات يتم تصديرها للخارج، مثل السجاد اليدوي، كما جرى إنشاء ملاعب لتدريب الشباب "جواهم طاقة جبارة أكتر من المناطق الراقية لو وجهناها صح هنكسب من ورا الولاد دول ميداليات عالمية".