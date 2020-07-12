لعطل بشبكة أكسجين "الحميات".. نقل مرضى كورونا إلى مستشفى بنها النموذجي

أجرت الدكتورة إيمان ريان، والدكتور مهندس سمير حماد نائبا محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية لمستشفيي بنها النموذجي وحميات بنها، واللذان يقدمان الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وتعرض مستشفى حميات بنها لعطل مفاجئ بشبكة الأكسجين، ما ترتب عليه نقل المصابين إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج، حيث تدخلت الدكتورة إيمان مجدي مسؤولة إدرة أزمة مستشفيات العزل بالقليوبية، وقامت بتجهيز غرفة عزل بها أسرّة أكسجين وعنايات مركزة بمعدات مستشفى الحميات داخل استقبال مستشفى بنها النموذجي في فترة زمنية لا تتجاوز 15 دقيقة .

وأضافت "مجدي" أنها قامت بالتنسيق من أجل نقل الحالات والمعدات من مستشفى حميات بنها إلى مستشفي بنها النموذجي، مشيرة الى أن راحة المريض ورعايته في مقدمة اهتماماتها.