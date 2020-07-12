المالية: صندوق جديد لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالي الوحدات السكنية التي تم وجاري تنفيذها منذ 2014 بلغت مليون وحدة سكنية سواء سكن بديل للعشوائيات أو سكن اجتماعي أو متوسط، بتكلفة تقترب من 200 مليار جنيه، بخلاف الخطة التي تم الإعلان عنها خلال الثلاث سنوات المقبلة وتحتوي على 250 ألف وحدة سكن اجتماعي و60 ألف وحدة سكن متوسط بتكلفة 70 مليار جنيه.

وأضاف "معيط" خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "مساء DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن خطة الإصلاح الاقتصادي غيرت وجه مصر، إذ وجه الرئيس السيسي بإنشاء صندوق جديد يتم ضخ فيه 2 مليار جنيه لمساعدة بعض المواطنين في شروط الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أن الصندوق سيكون قابضا ويتفرع منه عدد إما صناديق أو شركات لمسارات محددة حددها الرئيس السيسي في مبادرات تحفيز استهلاك أو استبدال سيارات أو مساعدة فئات لشراء عقارات بشروط وتكلفة أقل.