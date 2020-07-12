"الصناعات": "المالية" تقرر عدم تحصيل رسم تنمية الصادر عن رسائل الحديد

قررت وزارة المالية عدم تحصيل رسوم التنمية على بعض المواد الخام المستخدمة كمستلزمات انتاج.

وأشادت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهي، بالاستجابة السريعة التي تلقاها مجتمع الصناعة اليوم بموافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط، بعدم تحصيل رسم التنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 على رسائل الحديد الواردة من الخارج، سواء من خلائط أو غير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية.

وأثنى "البهي"، في بيان، على سرعة الإستجابة من قبل الوزارة والقائمين على إداراتها المختلفة، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى التواصل الدائم بين اتحاد الصناعات المصرية من خلال اللجنة وكافة الوزارات والجهات المعنية، وحرص جميع الأطراف على دعم الصناعة، وتخطي كافة العراقيل أو التحديات التي قد تؤثر على نمو وازدهار القطاع الصناعي المصري، والذي يمثل قاطرة للتنمية للمستدامة.

وكانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات تلقت الأيام الماضية شكاوى من العديد من المصانع بسبب رسم التنمية المفروض على منتجات الحديد والصاج بنسبة 10%، حيث أدى القرار إلى إحداث أزمة في الأسواق، وتسبب في قيام بعض المصانع برفع الأسعار.