مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الاثنين 13 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:19

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء 08:30

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:19

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:45

أذان المغرب 07:06

أذان العشاء 08:39

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:24

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:57

أذان العشاء 08:27

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 03:30

أذان الظهر 12:17

أذان العصر 03:56

أذان المغرب 07:18

أذان العشاء 08:51

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 03:15

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 07:02

أذان العشاء 08:35