الكشف على 12 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة" بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الخدمة الطبية بالمبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة وعلاج الأمراض غير السارية "100 مليون صحة" مستمرة بالعيادات الثابتة والمتنقلة، مع توزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين بمحافظة الشرقية.

وأشار "شوقي" إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية جرى توقيع الكشف الطبي وتوزيع العلاج اللازم على 890 مريضًا، ليصل إجمالي من جرى تقديم الخدمة الطبية، وصرف علاج الأمراض المزمنة لهم إلى 12088 مواطنًا حتى الآن، كما جرى عمل قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المبادرة الرئاسية لحملة "100 مليون صحة"، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18 عامًا فأكثر، وتأتي بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، حيث يجري اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وأشار "مسعود" إلى أنه جرى تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث خُصصت عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، حيث يجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفي لثلاثة أشهر، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضى غير القادرين لمنازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية، كما جرى توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين للعمل على إدخال البيانات بالبرنامج.

وأضاف أنه جرى التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.