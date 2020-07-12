المسماري: حكومة السراج كومبارس.. وكل من اعترف بها أفسد الحوار السياسي

قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدخل في معركة ليبيا باسم تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن هناك منهج ورؤية تطبق في الأراضي الليبية للوصول إلى اهداف قد تكون أكبر من تركيا لصالح دول أخرى.

وتابع أن المجتمع الدولي اعترف بحكومة السراج دون أن تنال الثقة من البرلمان الليبي، مشددًا على أنه يتحمل مسؤولية بشكل مباشر عما يحدث في ليبيا الآن: "كل من اعترف بالسراج هو من أفسد الحوار السياسي".

وأردف أن حكومة الكومبارس معترف به دوليًا، مشيرًا إلى أن حزب أردوغان ينسق مع حزب الإخوان لدخول الحرب في ليبيا، كما أن المخابرات التركية تنسق مع المجموعات الإرهابية المقاتلة.

وأشار إلى أن أول من رفض مبادرة القاهرة هم ممثلو الجماعات الإرهابية، وذلك قبل حكومة السراج، وهو ما يجعلها "واجهة كرتونية خائنة" تبرر المشروع التركي في ليبيا.