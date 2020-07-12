خالد أبو بكر: السيسي انتصر لكرامة المصريين.. وتصريحاته تاريخية

أشاد خالد أبو بكر، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية وتطوير العشوائيات، وتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع الأسمرات.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن إنجازات الدولة في القضاء على العشوائيات انتصار لكرمة المصريين ليعيشوا في شقق تحترم كرامتهم.

وأضاف:" الرئيس السيسي انتصر لكرامة المصريين، وتصريحاته عن شقة لكل من يريد، بمثابة تصريحات تاريخية وأرجو أن يكون الجهاز التنفيذي للدولة على قدر هذا التصريحات".

وأوضح أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت القضاء على العشوائيات، مؤكدًا: "هنقدر وبوادر النجاح ظهرت الآن".