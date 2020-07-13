تطوير العشوائيات: 22 مليون مواطن سيستفيدون من مشروعات الإسكان

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن قيمة الأراضي التي أقيمت عليها مشروعات الإسكان، بلغت 23 مليار جنيه.

وقال "صديق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، إن تطوير العشوائيات غير الآمنة كلف الدولة 61 مليار جنيه، مشيرًا أنه بنهاية عام 2020 لن تكون هناك عشوائيات خطرة في مصر.

وأكد "صديق"، أنه يتم إنشاء مشروعات عملاقة من أجل الوصول للرقم الذي حدده الرئيس السيسي، وهو 250 ألف وحدة سكنية بديلة للمساكن غير الآمنة سيسكنها قرابة مليون إنسان، مشيرًا إلى أن تطوير العشوائيات عبارة عن شعاع ضوء سيتنشر في أجواء الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه تم نقل السكان لسكن آدمي في 53 منطقة بمساحة 4600 فدان، واستفادت منه 460 ألف أسرة من سكان المناطق غير المخططة، لافتًا إلى أن القضاء على الأماكن غير المخططة يغير حياة 22 مليون إنسان.

وشدد "صديق"، على أهمية الحفاظ على المشروعات الجديدة التي أقامتها الدولة مؤكدًا على أن المواطن مفروض عليه ألا يغير من استخدام الوحدة السكنية.

وأكد أنهم يطمحون للقضاء على العشوائيات وتوفير المساكن الآمنة في مصر "بقينا نتسابق مع نفسنا وبقينا ننافس أنفسنا"