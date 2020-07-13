التنمية المحلية: سيتم فتح جراجات العمائر المغلقة ليستغلها السكان

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الجراجات المغلقة تحت العمارات، سيتم فتحها ليستطيع سكان هذه العمائر استغلالها.

وقال "قاسم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه سيكون هناك كتاب دوري من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بخصوص فتح الجراجات، مشيرًا أن وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان اجتمعا وقررا عمل أكواد للجراجات في اشتراطات البناء في القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبالتالي لن يتم منح تراخيص لأي عمارة إلا بوجود جراج لها.

وأوضح "قاسم"، أنه سيتم عمل مكاتب بالمحافظات للاستفسار عن الشقق من راغبي شرائها وعن ترخيصها من عدم بحيث يمتنع المواطن عن شراء الشقق غير المرخصة: "طلعت مرخصة تشتريها مطلعتش مرخصة متشتريهاش".