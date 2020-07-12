"التنمية المحلية": المنيا وقنا والغربية والأقصر الأكثر إزالة للمخالفات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث جرى تنفيذ 15 موجة على مدار العامين ونصف الماضيين، أما الموجة رقم 16 فقد جرى تدشينها في 8 يوليو.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "بداية من 25 مارس حتى 8 يوليو الجاري، أزلنا مخالفات على نحو 6.5 مليون متر مربع من أراضي الدولة، بواقع 8333 حالة إزالة".

وتابع أن الدولة المصرية استردت نحو 17615 فدانًا بما يعادل 266 حالة إزالة، وبالنسبة لمخالفات البناء للملكية الخاصة، فإنه جرى تنفيذ 8825 حالة إزالة في مساحة 1.6 مليون متر مربع.

وأردف أن الحكومة نفذت نحو 1805 حالات إزالة للمباني في آخر 5 أيام بجميع محافظات الجمهورية بما يعادل أكثر من 418 ألف متر مربع، كما جرى تنفيذ 626 حالة إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بما يعادل 7685 متر مربع، حيث جاءت محافظات المنيا وقنا والغربية والأقصر والدقهلية ثم دمياط والبحيرة في صدارة المحافظات التي جرى تنفيذ فيها حالات الإزالة.