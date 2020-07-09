التصريح بدفن طالب جامعي لقي مصرعه صعقا بسبب طائرة ورقية بالشرقية

صرحت نيابة كفر صقر بدفن جثمان طالب جامعي لقي مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء لهوه بطائرة ورقية.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغا بوفاة "أ.م" 19 عاما طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق إثر إصابته بصاعق كهربائي.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن المتوفي كان يلهو بطائرة ورقية وأثناء تطيرها في الهواء ألتف حبل الطائرة حول عامود كهربائي وأثناء قيامه بمحاولة تسليك الحبل أصيب بصاعق كهربائي ما أدى لوفاته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.