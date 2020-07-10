التحفظ على 99 طائرة ورقية بالإسكندرية.. والغرامة تصل إلى 1000 جنيه

شنت أحياء الإسكندرية حملة مكبرة بطريق الكورنيش، لمنع استخدام الطائرات الورقية، لما تمثله من خطورة على سلامة المواطنين.

وأصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أمس، قرارا بحظر استخدام الطائرات الورقية بطريق الكورنيش، وذلك لتسببها في وقوع العديد من الحوادث.

واستهدفت الحملة 5 أحياء هي "المنتزه أول، المنتزه ثان، شرق، وسط، العجمي، الجمرك"، فضلًا عن حملة عامة لمسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 99 طائرة ورقية تنفيذًا لقرار المحافظ رقم 496 لسنة 2020، فيما جرى توقيع غرامات على 5 أشخاص من أصحابها.

وتضمن قرار المحافظ توقيع غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه على المخالف أو على الولي الطبيعي لمستخدمها، حال عدم تجاوزه الـ 18 عامًا.