بالصور.. محافظ أسيوط يضع حجر أساس الوحدة الصحية بأولاد إبراهيم

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حجر أساس الوحدة الصحية بقرية أولاد إبراهيم التابعة لمركز أسيوط، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و160 ألف جنيه، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتفقد المحافظ معدلات التنفيذ واستمرار العمل، ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية، ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات بعدد 60 قرية بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس المركز ومساعدي رئيس المركز ورؤساء القرى.

ووضع المحافظ حجر أساس مشروع إحلال الوحدة الصحية بقرية أولاد إبراهيم التابعة لمركز أسيوط، والتي ستقام على مساحة 550 مترًا وتتكون من دور أرضي ودورين علوي بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و160 ألف جنيه، ثم تفقد الأعمال الجاري تنفيذها من صب القواعد والأساسات، واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية لمعدلات التنفيذ ومراحل تنفيذ المشروع.

والتقى اللواء عصام سعد، بالمهندسين والعمال وحثهم على اتقان العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بجودة العمل وفقًا للاشتراطات والمواصفات القياسية لإنهاء الأعمال في توقيتاتها المحددة وبجودة عالية.

وقال محافظ أسيوط، إن الوحدة الصحية بقرية أولاد إبراهيم سيجري تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات، لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشاملة، وتلبي احتياجات المواطنين، وهي ضمن مشروعات إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بقيمة 384 مليون جنيه بمدة تنفيذ 7 أشهر، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وبخاصة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يجري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا وتستهدف 60 قرية، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري، فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب، وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية ووزارة الصحة.

وأعلن "سعد"، عن تقديمه كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.