إزالة 143 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمنوفية 

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن إزالة 143 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن أعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون .

وكشف محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة 32 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 5 آلاف و377 م2، وإزالة 111 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 70 فدانا و16 قيراطا و16 سهما بمختلف جهات الولاية وذلك منذ انطلاق الموجة الـ16 لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

ووفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس إزالة 7 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة على مساحة 293م2، بالإضافة لتنفيذ 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1 فدان و2 قيراط و18 سهما، ضمن المستهدف المراد تحقيقه خلال الموجه .

كما أشار التقرير إلى تقدم 500 حالة بمركز أشمون للتصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى تقدم حالتين بمركز الباجور بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد الرسوم المقررة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أي معوقات لإنجاح أعمال الموجة السادسة عشر وتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أن الموجة مستمرة حتى 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون.