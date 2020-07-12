محافظ المنوفية لـ"الوطن": لدينا 1295 سريرا مجهزة لاستقبال مصابي كورونا

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة، وهبوط الترتيب العام على مستوى الجمهورية بالنسبة لعدد الإصابات، موضحًا أن الوضع أصبح مستقرًا بشكل كبير.

وأضاف محافظ المنوفية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الشفاء من كورونا بإجمالي 1471 حالة، مؤكدًا أن نسبة الوفيات بسبب الفيروس في المنوفية من أقل النسب على مستوى الجمهورية، حيث بلغت 123 حالة فقط، مؤكدًا أن عدد الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 959، منها 576 حالة وضعها مستقر.

وعن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، أكد محافظة المنوفية، أنه منذ اليوم الأول لبدء مواجهة انتشار فيروس كورونا، تم التعامل مع الموقف بكل حسم مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، موضحًا أن المحافظة عملت علي الغلق الجزئي للقري التي شهدت انتشارًا للفيروس، ومنح موظفي القطاعين العام والخاص إجازة مع إعطائهم رواتبهم كاملة من جهة العمل، ما ساهم بشكل كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة.

وشدد "أبوليمون" على عدم صحة الشائعات التي يرددها البعض بأن المستشفيات لا يوجد بها أماكن للمصابين بفيروس كورونا، مؤكًدا أن آخر إحصائية يومية تشير إلى أن إجمالي عدد الأسرّة في المستشفيات بلغ 1295 سريرًا، والمشغول منها 822 سريرًا، فيما بتبقي 473 سريرًا فارغة ومجهزة لاستقبال الحالات في أي وقت.