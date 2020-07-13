طلب إحاطة لتوفير عقود شاملة للعمالة المؤقتة بالكهرباء

تقدمت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن توفير عقود شاملة للعمالة المؤقتة بوزارة الكهرباء للحصول على كامل حقوقهم المادية والخدمية.

وأوضحت عطوة، في طلبها، أنّ هناك العديد من العمالة اليومية المؤقتة في شركات وزارة الكهرباء، يعانون من عدم إعطائهم حقوقهم، وسط تعنت من قبل الوزارة في تثبيتهم أو تحديث عقودهم بشكل يضمن الحصول على حقوقهم المادية والتامينية وغيره.

وتابعت: "وهناك من العمالة اليومية في الوزارة مضت أكثر من 3 سنوات دون أي مظلة تأمينية أو صحية أو إجازات، رغم حقهم الكامل في ذلك حتى مع عدم التثبيت.

واردفت: أعلم أنّ هناك رغبة من قبل الوزارة وغيرها من المؤسسات الحكومية أو الخاصة، في عدم التزامها بعقود عمل تفرض عليها توفير مزايا مثل إجازات ورعاية صحية وغيرها، وهي المزايا التي تتمتع بها العمالة الدائمة، تكون في الغالب أكبر من المزايا التي يتمتع بها أصحاب العقود المؤقتة.