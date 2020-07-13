إزالة 11 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة في أسيوط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ 16 للإزالات، والتي تشمل الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين، وجرى رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه جرى إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركز ساحل سليم، وذلك ضمن الموجة الـ 16 للإزالات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية والوحدات محلية وكافة الجهات المعنية.

واستهدفت الحملة قرية الشامية بمركز ساحل سليم لتنفيذ قرارات إزالة لحالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 11 قرار إزالة على مساحة 6 قراريط و18 سهمًا أرض زراعية و1071 متر مباني، مؤكدًا استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات واسترداد أراضي الدولة وتسليمها لجهات الولاية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات في كل مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءت القانونية حيال المتعدين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الدولة وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها.