تنفيذ 65 قرار إزالة ضمن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات بالغربية

أعلن د.طارق رحمي محافظ الغربية، بدء الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء العشوائي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وكشف محافظ الغربية، أنه جرى تنفيذ 65 قرار إزالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بمراكز ومدن المحافظة، شملت 56 قرارا لتعديات على أراضي أملاك الدولة على مساحة 3 آلاف و 185 مترًا بمركز كفر الزيات وتنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية على مساحة 16 قيراط و 15 سهمًا بمركز المحلة الكبرى، وتنفيذ 4 قرارات لمخالفات بناء على مساحة 805 أمتار بمركز قطور وسمنود.

ووجه د. رحمي، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات للتصدي للمتعدين بكافة أنحاء المحافظة، ومنع المخالفين من استغلال أزمة فيروس كورونا الحالية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحويلهم للنيابة العسكرية.