استعداد لعودة الأنشطة.. عواض في الغربية لتفقد المركز الثقافي بطنطا

توجه الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لمحافظة الغربية وذلك لتفقد المركز الثقافى بطنطا للوقوف على أخر الاستعدادات لبدء عودة تنفيذ النشاط الثقافى والفنى خلال منتصف يوليو الجارى، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

اشاد رئيس الهيئة باستعداد المركز الكامل من تعقيم وإجراءات احترازية وكذلك اللوحات الارشادية المتوفرة بالمكتبات وقاعات الأنشطة ونادى تكنولوجيا المعلومات داخل المركز، كما قام بتفقد المسرح وأكد على عدم تجمع اعضاء الفرق الفنية فى كواليس المسرح وضرورة الالتزام بمسافات التباعد بين أعضاء الفرق أثناء النشاط وكذلك بين رواد المركز على مستوى جميع الأنشطة

اعقب ذلك تفقد عواض لدار الكتب وقصر ثقافة طنطا مؤكدا على الاستمرار فى تطهير المواقع وتنفيذ كافة الإجراءات بها.