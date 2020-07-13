وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية للتاريخ بنسبة نجاح 89.1%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة التاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

واستمع وزير التعليم إلى وجهة نظر السادة الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة، وجرى تقدير العينة العشوائية وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ، البالغ عددها 11 ألفا و233 ورقة، أسفرت عن نجاح 10006 طلاب بنسبة نجاح 89.1%.

وأضاف حجازى، حصول 1687 طالب/طالبة (بنسبة 16.86.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلاً عن حصول 75 طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كماحصل 2552 طالب/طالبة (بنسبة 25.50% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90% ، وحصل 2215 طالب/طالبة (بنسبة 22.14% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.