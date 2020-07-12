التعليم تضبط حالتي غش بالشرقية وسوهاج بامتحان الثانوية العامة.. وتؤكد: "مفيش تسريب"

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمادة الكيمياء قبل الساعة 10 والنصف صباحًا "صور قديمة لامتحانات الأعوام السابقة".

وأضافت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، في بيان صادر اليوم، أنه بعد الساعة 10:30 صباحًا تم ضبط الطالب "و.أ" بإدارة أخميم بمحافظة سوهاج بمحاولة غش بحيازة محمول وتم تحرير محضر وإحالة الواقعة للشؤون القانونية.

أما بالنسبة لامتحان مادة الجغرافيا فقد تم ضبط حالة غش للطالبة "ن.م.أ.ف" بلجنة مدرسة يوسف عطوان الرسمية للغات التابعة لإدارة الحسينية بمحافظة الشرقية، وتمّ ضبط الطالبة وتحرير محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.