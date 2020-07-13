طلب إحاطة لوزير التعليم لتأخر افتتاح مركز العلوم والتكنولوجيا بالسويس

قدم النائب عبدالحميد كمال، طلب إحاطة عاجلًا إلى وزير التربية والتعليم، بشأن مشكلات عدم افتتاح العلوم والتكنولوجيا في السويس.

وقال النائب إنه استنادًا للمادة 134 من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يطالب الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بتوجه طلب إحاطة عاجل، واستدعاء وزير التربية والتعليم، بشأن صرف ما يزيد على 60 مليون جنيه على المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا في السويس، وحتى الآن لم يجر افتتاحه رسميا.

وأضاف النائب أنه حتى الآن لم يجر تشغيل واستكمال والانتهاء من 19 حوضا للأسماك والأحياء المائية والتي تصل مساحتها لما يزيد على 200 م 3 مياه، على البحر مباشرة، وعلى بعد كيلو متر من متحف السويس الأثري بمنطقة بورتوفيق بمنطقة حوض الدرس، فضلا عن عدم ترجمة شرطين من اللغة الانجليزية واللغة العربية للطلاب ورواد المركز إضافة إلى لعدم وجود تعاقدات للصيانة والأجهزة والمصاعد الكهربائية والمعدات برغم من أن المركز يعتبر الأول من نوعه في منطقة البحر الأحمر والقناة وسيناء، ويعتبر الخامس على مستوى الجمهورية.