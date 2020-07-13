أحمد آدم يجسد دور سائق في "صابر وراضي"

يواصل الفنان أحمد آدم تصوير مشاهده في فيلم "صابر وراضي" بمنطقة المريوطية.

وقال مصدر، لـ"الوطن"، إن آدم يجسد دور سائق بحسب الأحداث، حيث تجمعه مشاهد حالياً مع الفنانة رزان مغربي، مضيفاً أن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي.

ويعود أحمد آدم للتعاون مع رزان مغربي في هذا الفيلم بعد فترة غياب دامت 10 أعوام، وتحديداً منذ تعاونهما في مسلسل "الفوريجي" قبل 10 أعوام.

وتعاقد المنتج أحمد السبكي مع الفنانة رزان مغربي بعد اعتذار سمية الخشاب عن أداء الشخصية نفسها، وذلك لعدم رغبتها في التصوير حالياً بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

ويشارك في بطولة الفيلم محسن محيي الدين، ساندي، سلوى عثمان وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد.