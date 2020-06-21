وزير التعليم لطلاب الثانوية: بوابات التعقيم لن تترك أثرا على ملابسكم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن طلاب الشهادة الثانوية العامة الذين سيؤدون امتحان اللغة العربية غدًا، سيقفون في طوابير منظمة بعلامات على الأرض بمسافات متباعدة وذلك قبل دخول اللجان، وسيتم إخضاعهم للكشف الحراري، وإعطاؤهم كمامات وجيل التعقيم ووضع أكياس في قدمهم فوق الحذاء عن طريق جهاز متواجد الآن في كل اللجان.

ووجَّه "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، حديثة للطلاب، بأنهم سيدخلون من بوابات تعقيم، بها مواد تعقيم معترف بها دوليا، وليس مثل ما يتردد من شائعات بأن هذه المواد خطر على صحة الطلاب أو ستؤثر على ملابسهم، كما يتم تعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه يوجد 170 ألف لجنة فرعية، يتم فيها تطبيق هذه الآليات بنفس الدقة أصغر قرية ونجع مثل أكبر مدينة، فضلًا عن تأمين امتحانات الدبلومات الفنية بنفس المعايير وبعدد طلاب أكبر يصل لـ 770 ألف طالب، "دي منظومة ضخمة جدا".

وتابع: "نقلنا 100 مليون وحدة خاصة بالتعقيم فقط، بـ 3 مليون عربية نقل، منظومة غير التنظيم العادي بتاع الثانوية العامة اللي هي في حد ذاتها كان مارثون شهير، احنا بقى بنعمل تنظيم فوق العادي".