ارتفاع عدد المتقدمين لانتخابات الشيوخ بمطروح لـ 5 مرشحين محتملين

تقدم صابر مصطفى رفاد مرشح حزب النور المحتمل لمجلس الشيوخ "فردى"، اليوم، إلى اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية بمحكمة مرسى مطروح الابتدائية، ليرتفع عدد المرشحين الذين تقدموا حتى الآن على مستوى محافظة مطروح إلى 5 مرشحين محتملين.

وشهدت مطروح تقدم 4 مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ خلال الأيام الماضية، وجاء المتقدمين بالترتيب حسب التقدم للجنة الانتخابية كالتالي:

"رزق علواني، من قبيلة الجميعات، مرشحًا على المقعد الفردي لحزب مستقبل وطن، وحصل على رقم انتخابي 1 ورمز "القلم"، ومحمد رحومه وحيده وشهرته "شعبان رحومه"، من قبائل علي الأحمر "قبيلة القناشات"، وحصل على رقم انتخابي 2 ورمز "الصقر"، وفتحي رزق أبو وافي، من قبائل علي الأحمر، برقم انتخابي 3 ورمز "الأسد"، وحسين آدم جارح سعد، وشهرته "ميمي" من قبائل الجميعات، والذي حصل على رقم انتخابي 4 ورمز "الحصان".

ويشهد مقر محكمة مطروح الإبتدائية هدوءا تامًا فى ظل، عدم تقدم مرشحين آخرين، بعد تقدم المرشحين المحتملين الخمسة، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في شهر أغسطس المقبل.