8 مرشحين تقدموا بأوراقهم لانتخابات الشيوخ في أسيوط

تواصل اللجنة المشكلة لاستقبال طلبات الترشح لمجلس الشيوخ في أسيوط، برئاسة المستشار أسامة السمان رئيس محكمة أسيوط ورئيس اللجنة المشرفة، تلقي طلبات المرشحين وسط إجراءات احترازية مكثفة تزامنا مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر في للجنة أنّ عدد من تقدموا بأوراقهم حتى نهاية أمس، بلغ 8 مرشحين، سواء فردي، أو حزبي، أو فردي مستقل.

وكانت اللجنة بدأت عملها مند التاسعة صباح السبت بمقر محكمة أسيوط، ووضعت بعض الشروط المهمة، بينها ارتداء الكمامة الطبية كشرط لدخول المقر، وحضور المرشح منفردا دون اصطحاب أي مرافقين، واتباع قواعد التباعد في الانتظار والجلوس بمسافة لا تقل عن متر واحد، والالتزام بالتنظيم العددي والعلامات، بناء على تعليمات المستشار رئيس الاستئناف ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية.