"المنيا" تسترد 33 ألف فدان وتزيل 113 حالة تعد على أملاك الدولة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 113 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 28 حالة على مساحة 10383 متر مربع، 85 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 33545 فدان وقيراطين.

وأضاف المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أزالت 59 حالة تعد بالبناء تعديات بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحة 26945 فدان وقيراطين و13 سهما، بالإضافة لإزالة 16 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 9730 متر مربع.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة 11 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية خاصة على مساحة 1595 متر مربع، بالإضافة لإزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 45 مترا مربع بقرية طحا الأعمدة، كما تم إزالة 11 حالة بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 323 فدانا.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملة إزالة واسترداد وأزالت 3 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 18 متر مربع، واستردت 210 فدانا، كما تم إزالة 6 تعديات على أملاك الدولة على مساحة 600 متر مربع، بالإضافة لإزالة حالة بالبناء المخالف لقانون 119 لسنه 2008 على مساحة 80 متر مربع بنطاق مركز ديرمواس.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة، 10 حالات تعد بالزراعة على الأراضي أملاك الدولة على مساحة 5929 فدان بقرية عطف حيدر كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، من إزالة 4 حالات تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة علي مساحة 138 فدان.

وأهابت محافظة المنيا بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعداً نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، والا سيتم إدراج تلك الأراضي "محل طلب التقنين" بالموجة 16 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.