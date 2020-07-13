رفع 1235 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحلات في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم شن سلسلة من الحملات أمس على مستوى الأحياء والمراكز أسفرت عن رفع 1225 حالة إشغال متنوعة استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الإشغالات ومتابعة مدى التزام المحلات والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بتواجد 25% من القدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى فضلاً عن إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهي في تمام العاشرة مساءً.

أكد محافظ الجيزة على ضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

شملت المجهودات رفع حالات الإشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق رفع 69 حالة إشغال بحي جنوب الجيزة و114 حالة ببولاق الدكرور و212 بالهرم والمنطقة الأثرية و 58 حالة بالعمرانية و 134 بالطالبية و 61 بشمال الجيزة و 45 بالدقي و 97 حالة إشغال بالعجوزة و 48 بالوراق و36 بأوسيم و 175 بأكتوبر والحدائق و 37 بكرداسة و 17 بالعياط و 26 بأبو النمرس و 28 بالصف و 5 بالواحات البحرية و16 بأطفيح و 10 بالبدرشين و 35 بالحوامدية.