فيديو.. مصر للطيران: تحليل PCR شرطا أساسيا للسفر لدبي

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنّ إعلان مصر للطيران فيما يتعلق بحمل أي مسافر لدولة الإمارات تحليل PCR قبل السفر مباشرة، للسماح له بالسفر، قرار بالنسبة لدبي فقط وليست مدن الإمارات كافة حتى الآن، لكن من الوارد تغييرها، كما أنّها موجودة في بعض البلاد الأخرى الآن، مثل كندا التي تطلب نفس التحليل.

وأضاف زكريا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ إجراءات الدخول للبلاد تختلف من دولة لدولة، وهناك بلاد تطلب إقرارا من المسافر أنّه لم يخالط مريضا، وهناك بلاد تطلب حجر منزلي عقب الوصول، فكل دولة هي من تقرر إجراءاتها.

وتابع زكريا أنّ الجهات التي من الممكن أن يحصل المسافر منها على الشهادة، هي السفارة، ومن المفترض أن يتجه المسافر لسفارة الإمارات، وهي من تحدد الجهة المفترض أن يأتي بالشهادة منها.

وأوضح زكريا أنّ مصر تشهد الآن الأسبوع الثاني من بداية حركة الطيران بعد عودتها مطلع يوليو، ووصل عدد الرحلات من 20 لـ25 رحلة يوميا، وجار نقل من 4000 لـ5000 راكب ذهاب وعودة، وحتى الآن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية ولم يتم اكتشاف حالات مصابة بين القادمين من الخارج.

واستكمل زكريا أنّه اعتبارا من منتصف الشهر الحالي تزيد الجهات التي نستقبل منها السائحين، ويتم إضافة مدريد وبرشلونة وبعض الجهات في أفريقيا، إضافة لـ23 وجهة.