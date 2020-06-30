"دبي العالمية" تسدد دفعة أخيرة للدائنين بقيمة 8.2 مليار دولار

قالت شركة دبي العالمية المملوكة للحكومة، والتي كانت في بؤرة أزمة دين قبل عشرة أعوام، يوم الثلاثاء، إنها سددت الدفعة الأخيرة من ديونها، وذلك بقيمة 8.2 مليار دولار.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان إنه تم السداد قبل موعد الاستحقاق في سبتمبر 2022.

وتابع الشيخ أحمد وهو من أفراد الأسرة الحاكمة في دبي "مرة أخرى، يبرز تحركنا التزام دبي بالوفاء بتعهداتها دائما".

وأوضحت الشركة أنها سددت المبلغ من قرض جديد من بنك دبي الإسلامي بثلاثة مليارات دولار وبيع أصول ومدفوعات توزيعات.

وقالت دبي العالمية، التي تشمل أصولها شركة موانئ دبي العالمية، إنها سددت 18.9 مليار منذ 2011.

وقال الشيخ أحمد "في المستقبل.. ستركز دبي العالمية على ترشيد وتعزيز جهودها لتحقيق القيمة للمساهمين على المدى الطويل".

وأعادت دبي العالمية هيكلة ديون تبلغ 23.5 مليار دولار قبل نحو عشرة أعوام بعد الأزمة المالية العالمية وتضرر الإمارة، وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، من انهيار أسعار النفط.

وتأثرت دبي بجائحة فيروس كورونا التي أصابت قطاعات عديدة من الاقتصاد العالمي بالشلل.

وقال مستشار حكومي في أكتوبر، إن ديون دبي بلغت 124 مليار دولار.