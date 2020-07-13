13 طلب ترشح لانتخابات الشيوخ بالمنيا.. ولا متقدمين جدد

استقبلت اللجنة العامة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا برئاسة المستشار أشرف عقيل، أوراق 13 مُرشحًا مُحتملًا، من الراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا، حتى اليوم الثالث من فتح باب تلقي الطلبات، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وخصصت اللجنة مقاعدًا لاستقبال المرشحين والالتزام الصارم بتعليمات وزارة الصحة، من حيث ارتداء الكمامات والتطهير وأعمال التعقيم.

وشهد اليوم الأول تقدم 11 مرشحًا بأوراقهم للجنة، بينما استقبلت اللجنة في اليوم الثاني مرشحين فقط، وحتى الآن لم تستقبل طلبات مرشحين جدد، ليتوقف الإجمالي عند 13 مرشحًا مُحتملًا.

وخصصت مديرية الصحة مستشفى المنيا العام والقومسيون الطبي لاستقبال الراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث استقبلت المستشفيات حتى الآن 23 مرشحًا جرى توقيع الكشف الطبي عليهم.