برلماني: عدم الترخيص إلا لسيارات الغاز يوفر على الدولة مليارات الجنيهات

أشاد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أكد فيها عدم ترخيص السيارات الجديدة إلا تلك التي تستخدم الغاز الطبيعي.

واعتبر "المسعود"، في بيان أصدره اليوم، هذه التصريحات المهمة من الرئيس بمثابة تكليفات مباشرة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا الحكومة بالإسراع فى تنفيذها.

وأكد النائب محمد المسعود أن تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية سيوفر مليارات الجنيهات، من خلال توفير البنزين، خاصة أن مصر ولأول مرة فى تاريخها أصبح لديها فائض من الغاز الطبيعي الذى يجب استغلاله أفضل استغلال.