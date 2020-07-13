مشاريع بناء إنسان.. أبرز جهود السيسي لتطوير العشوائيات والمناطق الخطرة

مستوى جيد من الرفاهية هو ما تشهده منطقة الأسمرات وغيرها من المدن الجديدة المبنية للمواطنين من قاطني المناطق الخطرة والعشوائية، فالدولة لا تكتفي بتعويضهم بالحق في السكن بمنزل فقط وإنما يحيط به جميع المرافق والخدمات، والتي تزيد عن الحاجات الأساسية ليكون بها جوانب ترفيهية كحق أساسي للمواطن، حيث بنيت ملاعب وحمامات للسباحة ومناطق ترفيهية إلى جانب الخدمات والمرافق.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، ورافقه رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، أمس، وفي الجزء الخاص بالملاعب رافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وشرح له تفاصيل الملاعب الرياضية، والتي نالت استحسان الرئيس السيسي وأشاد بها.

وقال الرئيس: "دي هتبقى متنفس ليهم وهتلاقي في الولاد دي مواهب كتيرة.. حاجة حلوة وربنا يوفقكم"، كما سأل الرئيس السيسي وزير الشباب: "مش عاوز دعم لو عاوز دعم قول"، ورد وزير الشباب: "لأ يافندم مش عاوز.. لو عاوز هاقول".

وتبنّت الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية خطة للنهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا وتحسين أحوال السكان المقيمين بها، وبدأت الحكومة تنفيذ الاستراتيجية بدءًا بالمناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، حسب الموقع الرسمي لوزارة الإسكان.

وتسعى الدولة إلى القضاء على مشكلة العشوائيات، تنفيذا لأوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تبنت الحكومة على مدار السنوات القليلة الماضية خطة للنهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا وتحسين أحوال السكان المقيمين بها، وانتهت من تطوير العديد من المناطق العشوائية غير الآمنة، أما أبرز الجهود الساعية للقضاء على العشوائيات.

الأسمرات

الأسمرات "1، 2، 3" واحدة من أبرز المشروعات

كانت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، نشرت فيديو في نوفمبر الماضي، استعرضت فيه الإنجاز الذي تم في مشروع الأسمرات 1، 2، 3، وذلك بعد إعلان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتهاء المشروع.

وانتهت الدولة من تنفيذ مشروع ‏‏"الأسمرات 3" بأدوار أكثر ارتفاعًا تصل إلى 9 طوابق، مزودة بمصاعد كهربائية ومواتير ‏لرفع المياه، في خطوة جديدة هي الأولى من نوعها بالمشروع، بعد أن كانت العمارات السكنية بمشروع (الأسمرات 1 و2) تتكون من دور أرضي و5 طوابق، وتتميز الوحدات السكنية في "الأسمرات 3" بشكل معماري مميز يليق بالمواطن المصري، وتتوافر بها جميع الخدمات والمرافق والوحدات الترفيهية ومنافذ البيع، وكذلك فرص العمل لساكنيها.

القابوطي

في 2018 تم تطوير منطقة القابوطي ما يُعد إنجازًا كبيرًا بعد القضاء على أكبر بؤرة عشوائية وتطويرها، بعد المتاجرة بها سياسيًا ودينيًا خلال أكثر من ربع قرن.

أهالينا

مشروع الإسكان الاجتماعي "أهالينا" المقام بنطاق حي السلام أول، أُنشئ في إطار جهود المحافظة لتنفيذ مشروعات لتطوير المناطق العشوائية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لقاطنيها ورفع المستوى المعيشي لهم.

المحروسة

مشروع المحروسة 1، و2، أحد مشروعات تطوير العشوائيات، والذي يقع بمدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة، تمهيدا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.

دعم عشش السودان بالجيزة

جرى دعم منطقة عشش السودان، بـ210 وحدة بتكلفة بلغت 26 مليون جنيه.

جهود في بورسعيد.. وعزبة الصفيح في السويس

انتهت الدولة من تطوير عدد من المناطق العشوائية غير الآمنة ببورسعيد، وهي: منطقة القابوطي، والتي شملت المرحلة الثانية منها عدد 432 وحدة بتكلفة 58 مليون جنيه.

منطقة عزبة عوف، وشملت 960 وحدة سكنية بتكلفة 216 مليون جنيه، جرى تطوير منطقة عزبة الصفيح واليهودية، بـ 336 وحدة سكنية بتكلفة 38 مليون جنيه.

تطوير السماكين في سوهاج

جرى تطوير منطقة السماكين- مدينة المنشأة بـ 207 وحدة وبتكلفة 28 مليون جنيه.

تطوير عشش البلد

جرى تطوير منطقة عشش البلد برأس غارب بـ 69 بيت، بتكلفة 26 مليون جنيه، إلى جانب مشروع تطوير منطقة زرزارة ومشروع تطوير المناطق المهددة للحياة بمدينة الغردقة، ومشروع تطوير منطقة الكلاحين بمدينة القصير، ومشروع تطوير منطقة زرزارة بمدينة سفاجا.

تطوير المحاجر بالإسكندرية

جرى تطوير منطقة المحاجر الصينية بعزبة حجازي بـ203 وحدة سكنية، بتكلفة 28 مليون جنيه.

تطوير منطقة كوم الملح بـ226 وحدة، بتكلفة 75.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير منطقة عزبة سكينة وعزبة حجازي بحي شرق، ومنطقة طلمبات المكس بحي العجمي.

تطوير بعض المناطق بالغربية

تطوير منطقة (صندفة- أبوشاهين) بالمحلة الكبرى.

تطوير مناطق في المنيا

جرى الانتهاء من تطوير منطقة أبوهلال غير المخططة بمدينة المنيا، بتكلفة 16 مليون جنيه، كما جرى تطوير منطقة عشش محفوظ- المرحلة الأولى، بـ 90 وحدة وتكلفة 35 مليون جنيه.

تطوير ميتالكو بالوادي الجديد

جرى الانتهاء من تطوير منطقة ميتالكو بمدينة الخارجة، وحسب تصريحات المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، جرى الانتهاء من إنشاء عمارة للحالات الأولى بالرعاية بتكلفة 5 ملايين جنيه.