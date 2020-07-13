نائب يشيد بجهود وزير الإسكان بشأن مخالفات البناء

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، التي أكد فيها أنّ ملف المخالفات في البناء من القضايا الشائكة، وأنّ قانون التصالح هو مرحلي "وقتي" صدر وفقًا للقانون 17 لسنة 2019 لمدة 6 أشهر، وانتهت مدته دون أن تتقدم الأعداد المناسبة والمنشودة للتصالح، وجرى تعديل بعض بنود القانون وصدر القانون رقم 1 لسنة 2020، وينتهي العمل به في سبتمبر المقبل.

وحيّا مسعود، في بيان عنه، تأكيد الدكتور عاصم الجزار بأنّ إرساء مبدأ جدية التصالح سيكون كاشفا لمدى جدية المواطن المخالف، وسيثبت إن كان القصور في عملية الإقبال على التصالح من قبل الجمهور أم الأجهزة المحلية، فإن كان المواطن المخالف سدد المقرر مبدئيا لإثبات الجدية ولم تنفذ الأجهزة المحلية التصالح، سيكون الخطأ هنا على الأجهزة الإدارية، وسيتم التعامل معها، أما إذا لم يثبت المواطن حسن النية والجدية، سيكون هو المسؤول، معربا عن ثقته التامة في قدرة الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية لوقف مخالفات البناء.