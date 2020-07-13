جنوب سيناء تطالب الأهالي بالتعاون للتصالح في مخالفات البناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّه بناء على توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات لتحفيز المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، جرى استقدام مكاتب استشارية معتمدة من نقابة المهندسين في القاهرة مطلع هذا الأسبوع، بالتنسيق مع اللواء نادر حنفي السكرتير العام والمهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة واللواء هشام أبو سنة نقيب المهندسين، والتقت المكاتب رؤساء المدن أمس، للتعرف على الحالات المراد التصالح فيها.

وأوضح أنّ استقدام المكاتب الاستشارية يهدف للتسهيل على المواطنين وعمل التقارير المطلوبة للتصالح بأقل تكلفة، مؤكدا أنّ المكاتب الاستشارية تعمل منذ أمس وتستمر حتى نهاية الأسبوع، كما ناشد المواطنين بالتعاون مع اللجنة لاستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح في المخالفات.

وقال المهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الاسكان، إنّه جرى التنسيق مع مجالس المدن ولجنة الأمانة الفنية لتجهيز ملفات المواطنين الراغبين في التصالح، وإخطار المواطنين المتقدمين للجان التصالح للبدء في معاينة المنشآت.

وأكد صلاح أنّ المكاتب الاستشارية تساعد المواطنين في الحصول على شهادة تفيد سلامة المبنى المراد التصالح عليه من الناحية الإنشائية، موضحا أنّ التصالح في مخالفات البناء يشمل المنازل، المخيمات السياحية، القرى والفنادق السياحية.

وتابع المهندس ماير جرجس صاحب مكتب استشاري GM، أنّه التقى رئيس مدينة رأس سدر، وأجرى أعضاء المكتب زيارة لحالات التصالح لعمل التقارير اللازمة وعددها 36، وأكد وجود تعاون تام بين المواطنين واللجان الاستشارية والفنية.

وأضاف أنّه من المقرر أن تجري اللجنة زيارة لمدينتي أبوزنيمة وأبورديس لمتابعة أعمال المعاينة للمباني المخالفة بالتنسيق مع رؤساء المدن.