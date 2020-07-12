فودة: لجنة استشارية لمساعدة أهالي جنوب سيناء للتصالح في مخالفات البناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هناك لجنة استشارية معتمدة من نقابة المهندسين في القاهرة سيأتي إلى مدن المحافظة، ابتداء من غد الأحد حتى نهاية الأسبوع؛ لمساعدة المواطنين وأصحاب القرى والفنادق على إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن من شروط التصالح وجود تقرير استشاري معتمد من مكتب هندسي استشاري طبقا لأحكام نقابة المهندسين يفيد بسلامة المبني من الناحية الإنشائية، وعدم المساس بسلامة الأرواح والممتلكات.

أضاف أنه بالتعاون والتنسيق بين نقابة المهندسين بالقاهرة تقرر قيام مكتب استشاري برئاسة المهندس ماير جرجس بزيارة إلى مدن رأس، غدا، ومن المقرر أن تكون هناك لقاءات مستمرة بشأن تقرير الاستشاري وستقوم المدينة بتعريف الأهالي دور المكتب الاستشاري، وما يقدمه للمواطنين لمساعدتهم في التصالح في مخالفات البناء التي أقرها مجلس الوزراء.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة سرعة بدء تقديم تقرير استشاري للتصالح في المخالفات، والتعامل مع المكاتب المعتمدة طبقا لأحكام نقابة المهندسين.

في سياق متصل، قال المهندس ماير جرجس صاحب مكتب استشاري أنه سيمر على كل مدن المحافظة وعمل لقاءات مع رؤساء المدن والمواطنين؛ لمساعدتهم في إنهاء إجراءات الاستشاري للبيت أو قطعة الأرض المراد التصالح عليها، مؤكدا أنهم قاموا بعمل تقارير استشارية في محافظتي بني سويف والبحر الأحمر حيث تقدم الشركة شهادة تفيد بصلاحية إنشاءات المباني من عدمه بالتعاون مع نقابة المهندسين بالقاهرة.