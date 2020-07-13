صور.. محافظ بني سويف يفتتح قسم الحضّانات بوحدة مازورة الصحية

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، قسم الحضّانات بالوحدة الصحية بقرية مازورة بمركز سمسطا، والتي تم تجهيزها بالجهود الذاتية والمساهمات المجتمعية.

حضر الافتتاح الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء هشام شادي السكرتير العام، النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه قسم الحضانات الذي يتكون من 7 حضانات تم تجهيزها بالمساهمة المجتمعية وبمشاركة المجتمع المدني منها 4 تبرع من نادي روتاري و3 تبرع من أحد المواطنين وفاعلي الخير، بالإضافة إلى 4 غرف منها غرفة طبيب وأخرة للرضاعة وغرفتان لتجهيز المحاليل والمستلزمات والأدوية، فيما تكفل النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب بتكلفة أعمال تطوير وتأهيل المبنى والتي بلغت نصف مليون جنيه.

وأثنى محافظ بني سويف على قسم الحضّانات وإمكاناتها الطبية من حيث الأجهزة والمعدات التي ترفع العبء عن أهالي القرية وتوابعها، مقدماً الشكر لكل من ساهم في هذا العمل، مشيدا بمستوى المشاركة المجتمعية وتفاعلها في خدمة المجتمع في كل المجالات، خاصة القطاع الصحي، الذي يتطلب تكاتف وتضافر كافة الجهود الأهلية من أجل مساعدة الدولة في النهوض بالقطاع، معربا عن تقديره للدور الرائد والبارز للجهود الذاتية لأبناء مركز ومدينة سمسطا في تنفيذ الأعمال الخيرية في كل قطاعات المرافق والخدمات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وأكد المحافظ على أن الدولة لا تدخر جهدا في تطوير ودعم القطاع الصحي، حيث أن القطاع في أولويات الخطة التنموية للدولة، مشيرا إلى أن توصيل الخدمة الصحية للقرى يعد في مقدمة اهتمامات خطة المحافظة، وذلك من خلال حشد كافة الجهود، حيث تعتبر وحدة حضانات مازورة نموذجا لهذا التوجه التي أثمر نتائج عديدة على مستوى الخدمات، خاصة بالقرى، ولاسيما في الأكثر احتياجا.