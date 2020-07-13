"النجار": تواصل الأعمال الإنشائية بالمقر الجديد لجامعة مطروح

انتهت أعمال صب الأسقف الخرسانية في مبنى المعامل والورش، اليوم الاثنين، بالمقر الجديد لجامعة مطروح في الكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح.

وأكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أن أعمال الإنشاءات الحديثة تجري بالتوازي من خلال أعمال البناء بالأدوار التي جرى الانتهاء من الأعمال الخرسانية بها، وذلك بكل من مباني المدرجات والفصول والمعامل والورش "أ ، ب".

وأضاف "النجار"، أن أعمال الحفر والإحلال وتجارب التحميل على التربة والبدء في أعمال النجارة للأساسات العادية وذلك في مباني المدرجات والفصول والمعامل والورش "ج ، د" الغربيين وهي المباني المماثلة التي يجري العمل بها حاليًا، وعلى مساحة تقارب 6000 م2 لكل مبنى، وذلك وفق خطة عمل تحقق أقصى استفادة للجامعة.