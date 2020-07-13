مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران جديدة تقل 137 سائحا سويسريا

استقبل مطار الغردقة، اليوم الاثنين، رحلة طيران جديدة قادمة من سويسرا تقل على متنها 137 سائحا، تزامنا مع قرار الحكومة المصرية بفتح المطارات بالمدن السياحية لاستقبال السياحة الخارجية بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة أشهر.

ونفذ مسؤولو مطار الغردقة مجموعة من الإجراءات الوقائية على رأسها وضع علامات إجبارية تلزم الركاب والمسافرين بالتباعد الاجتماعي والزامهم بارتداء الكمامات ووضع كاميرات حرارية للكشف على درجة الحرارة، إلى جانب وضع مواد تعقيم في جميع أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول.

كما تم تخصيص ممرات دخول من أمام الكاميرات الحرارية الموجودة بصالات الوصول بالمطار لبيان درجة حرارة الركاب من خلال الشاشات المتصلة بالكاميرات، والتزام الراكب بارتداء ماسك طول الرحلة والحفاظ على التباعد بين الركاب عند صعود ونزول الطائرة، والتزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحي قبل الصعود إلى الطائرة من مطار السفر وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي اليوم لـ"الوطن"، إلى إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة مع ركاب الطائرة عقب وصولهم وحتى خروجهم من المطار، وقيام فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وقياس درجات الحرارة للتأكد من عدم إصابة إي سائح بفيروس كورونا.