مطار القاهرة يستقبل 1869 مسافرا قادمين من أوروبا وأفريقيا

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، 13 رحلة طيران دولية، تقل نحو 1869 مسافرا، قادمين من عدة وجهات مختلفة.

وأعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 13 رحلة منهم رحلة قادمة من ألمانيا، النمسا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، اليمن، إثيوبيا، عمان، السودان.

وتطبق سلطات المطار كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخصوصا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.