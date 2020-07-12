اليوم.. مطار القاهرة الدولي يستقبل 129 رحلة تقل 8716 مسافرا

يسير مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأحد، 66 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 8716 مسافرا.

كما يغادر المطار 63 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وإفريقية، تقل على متنها 5154 مسافرا.

وأشارت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إلى أن صالات المطار ستشهد على مدار اليوم كثافة تشغيل عالية وذلك بعد عودة الحركة الجوية تدريجيا، حيث تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من وجهات عدة بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وأكمل: "تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، و تطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي".

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت ، 62 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 9221 مسافرا كما يغادر المطار 62 رحلة سفر إلى وجهات عدة، أوربية وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 4724 مسافرا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة المقبلة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية، والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

كان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قال إن الشركة الوطنية نقلت ما يقرب من 30 ألف راكب على متن 264 رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة تشغيل حركة الطيران الدولي المنتظم حيث جرى تسيير رحلات إلى 23 وجهة دولية في الفترة من 1 يوليو وحتى 7 يوليو الجاري هي (امستردام؛ اثينا ، بروكسل ، بودابست ، باريس ، روما ، فرانكفورت ، لندن ، ميونيخ ، ميلانو ، برلين ، فيينا ، أديس أبابا ، جوبا ، تونس ، دبي ، أبوظبي ، الشارقة ، بيروت ، واشنطن ، نيويورك ، تورنتو ، البحرين ) بمتوسط 15 رحلة دولية يوميا بنسب امتلاء 70 إلى 75% بخلاف تشغيل 22 رحلة داخلية نقلت 2200 راكب و56 رحلة شحن جوي خلال هذه الفترة؟

وأشار إلى أنه اعتبارا من يوم 8 يوليو وحتى 14 يوليو ستبدأ المرحلة الثانية من بداية التشغيل، والتي من المقرر أن تصل عدد الوجهات التي نطير إليها إلى 27 وجهة إضافة إلى جوانزو وكوبنهاجن وجنيف ولاراناكا وتزيد على أكثر من 30 رحلة في النصف الثاني من شهر يوليو بإضافة خط برشلونة ومدريد ودار السلام ولاجوس وابوجا وكانو ومتوقع إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال رحلات دولية للشركات الطيران في نهاية الشهر الحالي.

وكان رشدي أوضح أن متوسط عدد الركاب في الاتجاهين على الرحلات الدولية والداخلية بلغ 4500 راكب يوميا، وهي نسبة مقبولة كانت غير متوقعة في ضوء حجم التشغيل الحالي الذي لا يتعدى 20 % من عدد الرحلات التي كانت تسيرها الشركة قبل أزمة كورونا حيث كانت تشغل مصرللطيران متوسط 90 رحلة دولية وداخلية يوميا.

جدير بالذكر أن شركة "مصر للطيران" لم تغيب عن سماء العالم خلال فترة توقف رحلات الطيران الدولي لنقل الركاب، حيث أطلقت الشركة في الفترة من 19 مارس وحتى نهاية يونيو 2020 بتشغيل 390 رحلة شحن جوي نقلت على متنها 29 ألف طن بضائع إلى 18 وجهة دولية.