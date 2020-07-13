مطار القاهرة يستقبل ويودع 12159 مسافرا خلال 24 ساعة

يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، 54 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 7515 مسافرا، بينما تغادر 55 رحلة إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 4644 مسافرا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنّ صالات الوصول بالمطار استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة لشركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.