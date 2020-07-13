عرض الفيلم الوثائقي Rebuilding Paradise للمخرج رون هاوارد آخر الشهر

أعلن القائمون على الفيلم الوثائقي Rebuilding Paradise، عرضه بنسخ محدودة في أمريكا يوم 31 الشهر الجاري، وهو من إخراج رون هوارد.

يحكي الفيلم عن الأهالي في مدينة بارادايس، بولاية كاليفورنيا، والتي تقع على سفوح جبال سييرا نيفادا، بعد إعادة البناء لها بعد حرائق الغابات المدمرة في عام 2018.. بحسب موقع IMDB.

مدة الفيلم ساعة و35 دقيقة، وعرض لأول مرة في مهرجان Sundance السينمائي في يناير العام الجاري.

والمخرج رون هاوارد، ولد 1 مارس 1954، وأخرج في إخراج أكثر من 40 عملا، بالإضافة إلى مشاركته في إنتاج أكثر من 100 عمل، وتمثيله أيضا في عدد من الأفلام والمسلسلات.

وترشح رون هاوارد، لجائزة أوسكار 4 مرات حصد منها 2، عام 2002، كأفضل مخرج عن فيلم A Beautiful Mind، الذي حصد عنه جائزة أفضل فيلم أيضا.

وترشج رون هاوارد لجائزة جولدن جلوب 5 مرات وحصدها مرة عن أفضل ممثل في مسلسل كوميدي- موسيقي عن دوره في Happy Days.

وترشح رون هاوارد لجائزة بافتا 6 مرات، بالإضافة إلى ترشحه وحصده عدد كبير من الجوائز الأخرى.