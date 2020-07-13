ويبينار دولي لمناقشة أوضاع الشباب ما بعد جائحة كورونا

تنظم الجمعية الوطنية شباب متطوع مواطن ممثل الاتحاد بالجزائر، الطبعة الأولى للويبينار الدولي حول الشباب وتسير الأزمات، ماذا بعد أزمة كورونا، برعاية الاتحاد العربي للتطوع، وبشراكة مع المكتب الإقليمي للصليب الأحمر في دول العربية، ومؤسسة صناع الخير، السبت الموافق 18 يوليو.

وقال يحياوي عبدالله، ممثل الاتحاد العربي للتطوع ورئيس الويبينار الدولي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" جاءت فرصة للتفكير في هشاشة المجتمعات، وإعادة تقييم مدى فشل استراتيجياتها في إدارة الأزمات ومستوى المرونة في ذالك، كما كشفت عن صعوبة تجنب التعرض لصدمات قاسية بل ووجوب اعتبار الصدمات جزءا من نمط الحياة الطبيعي.

وأضاف يحياوي، أن الويبينار، يأتي في إطار الحملة العربية للتنمية البيئية التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع "من أجل الطبيعة"، مشيرا إلى أنه يهدف إلى الإجابة على عدة تساؤلات، حول سياسات التغييرات في طريقة عملنا ومعيشتنا قد تكون مؤقتة أو دائمة، لاسيما وأن الفيروس تسبب في ركود اقتصادي، ما القلق والتساؤلات حول قدرتنا على الصمود في مواجهة المخاطر المستقبلية سواء كانت مخاطر طبيعية أو من صنع الإنسان، وكذلك في مدى توفر إمكانيات تحقيق الادارة الفعالة للأزمات.

وأكد يحياوي، أن الويبينار سيناقش، كيف يمكن للشباب والخروج منها أكثر كفاءة وأكثر قدرة على تصور آفاق حلول واستراتيجيات، لتحقيق نظام يحّول تلك الجائحة إلى فرصة مرنة لمقاومة للأزمات، ودعما للشباب للاستعداد للمستقبل من خلال الدروس الناتجة عن أزمة كورونا العالمية.

وأشار إلى أن المتحدثين في الويبينار هم دكتور فالح الرويلي، ودكتور زياد أبو لبن، وأستاذ مصطفى زمزم، ودكتور بوعلام طابوش.