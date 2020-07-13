تحرير 73 محضرا في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ الحملات التموينية اليومية، لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، تسعى دائمًا لتحقيق كافة سبل الرضا للمواطنين، من خلال تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 73 مخالفة تموينية، منها 55 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم، قضايا أخرى متنوعة، إضافة إلى تحرير 18 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم.